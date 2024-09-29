Италия и Кувейт призвали своих граждан покинуть Ливан

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке МИД Италии призвал своих граждан покинуть Ливан. Лидер дипломатического корпуса Италии Антонии Таяни призвал покинуть Ливан сделав заявление в эфире телеканала Rai 2.
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