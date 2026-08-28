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Занял престол в обход сестры и женился по любви: что известно о Хоконе VIII, новом короле Норвегии

Занял престол в обход сестры и женился по любви: что известно о Хоконе VIII, новом короле Норвегии

Король Харальд V скончался 28 августа Новый король Норвегии, Хокон VIII, и его дочь, будущая королева Ингрид Александра, фото: Per Ole Hagen/Getty ImagesВ Норвегии скончался самый пожилой монарх Европы, король Харальд V.

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