Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, забравшего 2,3 млн рублей у обманутой аферистами матери погибшего бойца СВО из Калмыкии

Полицейские Республики Калмыкия выявили и пресекли противоправную деятельность 20-летнего жителя Нарьян-Мара.

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