США и Япония проведут на высоком уровне переговоры по ядерному сдерживанию

ТОКИО (ИА Реалист). 28 июля в Токио министры иностранных дел и обороны Японии и США намерены провести переговоры по вопросам безопасности, в том числе и по вопросу «расширенного сдерживания» — обязательства США использовать свои ядерные силы для сдерживания нападений на союзников.