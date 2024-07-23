США и Япония проведут на высоком уровне переговоры по ядерному сдерживанию

ТОКИО (ИА Реалист). 28 июля в Токио министры иностранных дел и обороны Японии и США намерены провести переговоры по вопросам безопасности, в том числе и по вопросу «расширенного сдерживания» — обязательства США использовать свои ядерные силы для сдерживания нападений на союзников.
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