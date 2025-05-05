В «Зените» рассказали, почему Дзюба не будет участвовать в матче в честь 100-летия клуба

Об этом сообщил Александр Медведев Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему бывший нападающий команды Артём Дзюба не примет участия в матче в честь 100-летия клуба, который пройдёт 25 мая.
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