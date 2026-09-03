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SPLETNIK

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В сети появилось новое совместное фото Аллы Пугачёвой и Кирилла Серебренникова

В сети появилось новое совместное фото Аллы Пугачёвой и Кирилла Серебренникова

Режиссёр Кирилл Серебренников опубликовал в своём инстаграме* совместное фото с Аллой Пугачёвой. Он рассказал о том, как прошло его лето, упомянув время, проведённое в Юрмале, где судя по всему и встретился с артисткой.

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