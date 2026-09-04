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Мировое обозрение

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«Смотрит с недоверием»: Как кандидату за 50 доказать цифровую грамотность на собеседовании

«Смотрит с недоверием»: Как кандидату за 50 доказать цифровую грамотность на собеседовании

Пожилой соискатель, который уверенно оплачивает счета через банковское приложение и переписывается в мессенджерах, всё ещё рискует услышать на собеседовании снисходительное «а с компьютером вы точно умеете работать?».

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