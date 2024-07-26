В Республике Сербской раскритиковали нападки посла США на их президента

Представитель сербской партии «Содружество независимых социал-демократов» (СНСД) Радован Ковачевич заявил, что из последнего заявления Майкла Мерфи совершенно очевидно его личное недовольство Милорадом Додиком и желание любой ценой навредить Республике Сербской, прежде чем покинуть Боснию и Герцеговину (БиГ), 26 июля сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».