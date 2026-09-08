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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин считает, что пенальти для ЦСКА следовало отменить: «ВАР должен был показать судье эпизод с рукой Абдулкадырова. Это штрафной в пользу «Зенита»

Сергей Лапочкин считает, что пенальти в пользу ЦСКА в матче РПЛ с « Зенитом » (2:1) не следовало назначать.

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