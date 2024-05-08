Алексей Смирнов имел 11 боевых наград: каким действительно был хулиган Федя из «Операции Ы» Евгения КомароваВо вторник исполнилось 45 лет со дня ухода из жизни выдающегося российского актера Алексея Макаровича Смирнова.
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