Стали известны результаты первых четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 4 марта, прошли первые матчи 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Бельгийский «Брюгге» на своем поле уступил английской «Астон Вилле», «Боруссия» из Дортмунда сыграла вничью с французским «Лиллем», лондонский «Арсенал» в гостях разгромил нидерландский ПСВ со счетом 7:1, «Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)