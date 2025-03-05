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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Стали известны результаты первых четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны результаты первых четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 4 марта, прошли первые матчи 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Бельгийский «Брюгге» на своем поле уступил английской «Астон Вилле», «Боруссия» из Дортмунда сыграла вничью с французским «Лиллем», лондонский «Арсенал» в гостях разгромил нидерландский ПСВ со счетом 7:1, «Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби .

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