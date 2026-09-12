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Под Архангельском 13 человек стали жертвами ДТП с автобусом и лесовозом

Под Архангельском 13 человек стали жертвами ДТП с автобусом и лесовозом

В регионе объявили траур по погибшим В Архангельской области 13 человек, в том числе двое детей, погибли при столкновении пассажирского микроавтобуса, лесовоза и легкового автомобиля.

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