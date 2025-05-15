Трамп готов приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.
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