«Реал Мадрид» поздравил Топурию с титулом UFC: «Историческая победа для испанского спорта»

«Поздравляем Илию Топурию с исторической победой для испанского спорта. Мы гордимся тем, что такой великий болельщик «Реала», как вы, стал чемпионом UFC», – написала в соцсетях пресс-служба «королевского клуба».
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