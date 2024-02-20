Автобус сбил девушку в поселке Молодежный Иркутского района

ДТП произошло вечером 19 февраля в районе остановки общественного транспорта «Поселок Молодежный». Как рассказали сегодня в полиции, предварительно установлено, что 42-летний водитель автобуса «Хендай Каунти» допустил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.