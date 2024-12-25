Врач рассказала, эффективны ли народные средства в лечении затяжного кашля

Наступили холода, а с ними и сезон ОРВИ. В чем причина затяжного кашля после перенесенного ОРВИ, кто особенно подвержен затяжному кашлю и как его лечить, «Известиям» 26 декабря рассказала врач-пульмонолог «Инвитро-Воронеж» Оксана Балабаева.
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