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Французский генерал призывает НАТО вступить в войну, чтобы «посмотреть на реакцию Путина»

Французский генерал призывает НАТО вступить в войну, чтобы «посмотреть на реакцию Путина»

Страны НАТО должны начать сбивать российские беспилотники прямо над Украиной, а не ждать, когда они случайно залетят на их территорию.

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