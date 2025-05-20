Мощный ролик к 6-летию Зеленского у власти. Ровно шесть лет назад состоялась инаугурация Зеленского.
Мощный ролик к 6-летию Зеленского у власти (ВИДЕО)
Комментарии
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Татьяна
Шесть лет, надо бы поздравить жиденка! Где букеты из тюльпанов, гераней , да и орешника бы подкинуть на опохмелку не мешало бы!!!!!
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17 час.
Зинаида Овсянникова
Почему никто не грохнет этого гномика- предателя. Народ Украины одумайтесь и уничтожайте эту бандеровщину.
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17 час.
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