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Психосоматолог Вершинина: тревога и стресс в отношениях отражаются на пищеварении

Психосоматолог Вершинина: тревога и стресс в отношениях отражаются на пищеварении

Связь между отношениями и самочувствием не всегда очевидна: человек идет лечить бессонницу, проблемы с пищеварением или давление, не задумываясь, что стресс может быть одним из факторов.

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