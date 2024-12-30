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Царьград

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Спасение трехлетней Четны: операция в индийском Раджастхане на финишной прямой

Спасение трехлетней Четны: операция в индийском Раджастхане на финишной прямой

В индийском штате Раджастхан спасатели уже шестой день пытаются вызволить трехлетнюю Четну, упавшую в глубокую скважину.

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