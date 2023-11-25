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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ждите, в январе будет пушка». Медведева пообещала исполнить совместный танец с Трусовой

Накануне на ютуб-канале Медведевой вышло интервью с Трусовой. «Друзья, вы каким-то святым образом за сутки набрали 20 тысяч лайков на нашем с Сашей интервью, поэтому нам придется что-то творить.

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