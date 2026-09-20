Лантратова: ряд стран создают препятствия для голосования россиян на выборах в Госдуму

Ряд стран создают препятствия для голосования россиян на выборах депутатов в Госдуму. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в ходе брифинга, трансляция велась в группе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в соцсети «ВКонтакте».
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