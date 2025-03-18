Расписание трансляций девятого и десятого этапов Кубка мира по лыжам в Таллине и Лахти

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 Расписание трансляций 9-й этап Таллин, Эстония 19 марта, среда Спринты, свободный стиль, мужчины и женщины Квалификация – 17:30, финалы – на Матч! Арене после 20:00 10-й этап Лахти, Финляндия 21 марта, пятница Спринты, свободный стиль, мужчины и женщины Квалификация – 17:00, финалы – на Матч! Арене после 19:30 22 марта, суббота Командные спринты, свободный стиль, мужчины и женщины Квалификация – 12:40, финалы – на Матч! Игре после 14:40 23 марта, воскресенье 50 км, масс-старт, классический стиль, женщины 10:30 Матч! Игра 50 км, масс-старт, классический стиль, мужчины 14:45 Матч! Игра ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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