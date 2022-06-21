"Ъ": новые требования к передаче личных данных обойдутся бизнесу в 33 млрд руб. в год

Исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин направил письмо главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну, в котором говорится, что поправки к закону "О персональных данных" увеличат расходы малого и среднего бизнеса.
Исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин направил письмо главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну, в котором говорится, что поправки к закону "О персональных данных" увеличат расходы малого и среднего бизнеса.
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