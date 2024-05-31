Спецпосланник ЕС допустил принятие 14-го пакета антироссийских санкций в июне

В Европейском союзе (ЕС) могут уже к середине июня утвердить 14-й пакет антироссийских ограничений. Об этом спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан заявил в пятницу, 31 мая, в интервью агентству «РБК-Украина».
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