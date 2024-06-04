Apple отказалась выплатить до $1 млн «Лаборатории Касперского» за обнаружение уязвимостей в iOS«Лаборатория Касперского» в 2023 году нашла уязвимости в iOS, позволяющие взломать любой iPhone и установить на него шпионское ПО.
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