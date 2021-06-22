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Гинцбург: «Спутник V» не поможет от индийского штамма COVID-19

Гинцбург: «Спутник V» не поможет от индийского штамма COVID-19

Александр Гинцбург подчеркнул, что для обеспечивания хорошего уровня антител россиянам требуется ревакцинация Клетки памяти, образующиеся после вакцинации «Спутником V», не обеспечат полную защиту от инфицирования индийским штаммом коронавируса.

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