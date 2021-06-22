Гинцбург: «Спутник V» не поможет от индийского штамма COVID-19

Александр Гинцбург подчеркнул, что для обеспечивания хорошего уровня антител россиянам требуется ревакцинация Клетки памяти, образующиеся после вакцинации «Спутником V», не обеспечат полную защиту от инфицирования индийским штаммом коронавируса.
Александр Гинцбург подчеркнул, что для обеспечивания хорошего уровня антител россиянам требуется ревакцинация Клетки памяти, образующиеся после вакцинации «Спутником V», не обеспечат полную защиту от инфицирования индийским штаммом коронавируса.
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