Гинцбург: «Спутник V» не поможет от индийского штамма COVID-19

Александр Гинцбург подчеркнул, что для обеспечивания хорошего уровня антител россиянам требуется ревакцинация Клетки памяти, образующиеся после вакцинации «Спутником V», не обеспечат полную защиту от инфицирования индийским штаммом коронавируса.