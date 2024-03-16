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Адриатическая лига. «Задар» – «Цедевита-Олимпия», «Партизан» сыграет с ФМП

Хорватский «Задар» сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией», во встрече сербских клубов «Партизан» примет ФМП.

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