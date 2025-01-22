Отказался снимать тонировку: непокорного челябинца отправили за решётку

Игорь Васиков

Требования сотрудка ГИБДД могут быть разные. Требовать самостоятельно устранять неисправности - незаконно. Машину можно задержать, можно на арестплощадку поставить до устранения, но требовать что-бы водитель сам что-то делал с автомобилем считаю противозаконным.