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Отказался снимать тонировку: непокорного челябинца отправили за решётку

Отказался снимать тонировку: непокорного челябинца отправили за решётку

Автомобилист закатал Мерседес в круг чёрной плёнкой.Понты дороже свободы. В Челябинске сотрудники ГИБДД остановили чёрный внедорожник Мерседес, который был чёрным от слова "совсем".

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Комментарии
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Игорь Васиков
Требования сотрудка ГИБДД могут быть разные. Требовать самостоятельно устранять неисправности - незаконно. Машину можно задержать, можно на арестплощадку поставить до устранения, но требовать что-бы водитель сам что-то делал с автомобилем считаю противозаконным.
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