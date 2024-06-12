Глава челябинской турфирмы: «Популярность внутреннего туризма вынужденная»

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июня, ФедералПресс. Внутренний туризм становится все более популярным, но во многом из-за субъективных причин, заявила «ФедералПресс» глава челябинского турагентства «Акула Тур» Ольга Акулова.
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