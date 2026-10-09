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Газета.ру

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Суд вернул жителю Воронежа 132 тысячи рублей за концерт Канье Уэста

Суд вернул жителю Воронежа 132 тысячи рублей за концерт Канье Уэста

Житель Воронежа частично вернул деньги за билеты на отмененный концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

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