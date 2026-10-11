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Аргументы и Факты

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Политолог Селезнев заявил о готовности России и США к договорённостям

Политолог Селезнев заявил о готовности России и США к договорённостям

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировал готовность двух стран к прагматичному решению накопившихся проблем, заявил доктор политических наук, профессор Павел Селезнев в комментарии «ФедералПресс».

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