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Здравствуй, Умань, Новый год! Карантин в Украине не действует на паломников из Израиля

Здравствуй, Умань, Новый год! Карантин в Украине не действует на паломников из Израиля

Оказывается, коронавирус не действует на верующих иудеев, которые массово едут из Израиля в Украину на празднование 5782-го года по иудейскому календарю.

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