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«Мамонтёнок» разрулит. Новую развязку прокладывают к детсаду и четвёртой школе

«Мамонтёнок» разрулит. Новую развязку прокладывают к детсаду и четвёртой школе

В этом году в Салехарде объёмы дорожного ремонта и строительства существенно увеличены благодаря помощи из окружного бюджета, обратил внимание участников очередного пресс-тура по объектам благоустройства глава города Алексей Титовский.

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