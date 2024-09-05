«Мамонтёнок» разрулит. Новую развязку прокладывают к детсаду и четвёртой школе

В этом году в Салехарде объёмы дорожного ремонта и строительства существенно увеличены благодаря помощи из окружного бюджета, обратил внимание участников очередного пресс-тура по объектам благоустройства глава города Алексей Титовский.
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