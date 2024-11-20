Группа конгрессменов попросила Минфин США отчитаться о мерах против криптомиксера Tornado Cash

Некоторые члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии потребовали от Министерства финансов предоставить отчет о мерах, принятых против популярного криптовалютного миксера Tornado Cash, который был внесен в список санкций в 2022 г.
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