Специально для жаждущих некоего «мира», то есть примирения с нелюдями

Автор: Алексей Иванов Признания украинского палача Евгения Фабрисенко, который попал в плен в Курской области и рассказал на допросе как с другими "боєцами" 92-й бригады ВСУ ("92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ Збройних сил України") исполнял поставленную перед подразделением задачу - зачистить село Русское Поречное от "мирняка".
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