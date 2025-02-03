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Специально для жаждущих некоего «мира», то есть примирения с нелюдями

Специально для жаждущих некоего «мира», то есть примирения с нелюдями

Автор: Алексей Иванов Признания украинского палача Евгения Фабрисенко, который попал в плен в Курской области и рассказал на допросе как с другими "боєцами" 92-й бригады ВСУ ("92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ Збройних сил України") исполнял поставленную перед подразделением задачу - зачистить село Русское Поречное от "мирняка".

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Комментарии
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АР
Александр Русанов
А зачем эту мразь брать в плен, зачем и для чего они должны жить - уничтожать на месте.
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8 час.
Ника
Затем, чтобы он подтвердил эти преступления.
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8 час.
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