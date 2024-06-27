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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Не знал, что в приготовлении пасты карбонара есть столько секретов. Вкусное и легкое блюдо на ужин.

Овощи — это очень полезно и при этом очень вкусно. Если конечно знать, как приготовить. Я больше всего люблю пробовать различные блюда с кабачками и лучше всего получаются именно нежные и румяные кабачки по-грузински.

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