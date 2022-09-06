Стас Пьеха выступит на сцене ДОРА в Уссурийске

В Уссурийске выступит Стас Пьеха. Каждая песня этого артиста остаётся в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем.
Популярные статьи
- Российские десантники уничтожили наступающие подразделения ВСУ
- В Ставропольском крае гражданка привлечена к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации
- Глава МЧС России Александр Куренков оценил современные образцы пожарно-спасательной техники заводов-изготовителей Курганской области
Свежие комментарии