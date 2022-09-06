Стас Пьеха выступит на сцене ДОРА в Уссурийске

Стас Пьеха выступит на сцене ДОРА в Уссурийске

В Уссурийске выступит Стас Пьеха. Каждая песня этого артиста остаётся в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем.

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