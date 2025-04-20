Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Внешний враг пытался посеять смуту»: в Ростове пресекли поджог дома имама перед Пасхой

«Внешний враг пытался посеять смуту»: в Ростове пресекли поджог дома имама перед Пасхой

БлокнотРУ В Ростове двое мужчин по указке из Украины пытались поджечь дом местного имама.

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Комментарии
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Елена Хараничева
Спешат выложить пост, не читая и не проверяя его. (Ладно бы буквы рядом стояли...)
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13 час.
Татьяна Романова
Видимо долго дума задача бЮла, или бЫла. Потом плюнул и решил написать бюыла, мол сами разберутся)))
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3 час.
Игорь Кузнецов
Не удивительно что СБУ использует &quot;криминальные элементы&quot; для разжигания розни между гражданами России на религиозной почве. Взаимоуважение и пресечение радикальных выступлений со стороны мусульман и христиан - только так можно побороть укронацистов.
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2 час.
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