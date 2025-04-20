«Внешний враг пытался посеять смуту»: в Ростове пресекли поджог дома имама перед Пасхой

Елена Хараничева Спешат выложить пост, не читая и не проверяя его. (Ладно бы буквы рядом стояли...)

Татьяна Романова Видимо долго дума задача бЮла, или бЫла. Потом плюнул и решил написать бюыла, мол сами разберутся)))