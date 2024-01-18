В Москве пропадают таблички репрессированных

В центре Москвы пропали таблички с именами жертв репрессийС дома в центре Москве пропали таблички с именами жертв репрессий 1930-х годовЖители Тверского района в центре Москвы обнаружили пропажу мемориальных табличек, которые были установлены в память о жертвах репрессий 1930-х годов.