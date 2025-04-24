Мигрантам продлили "летние каникулы" - чиновники снова пошли на поводу у "гостей". Кабанов сказал честно - стыдно

Одиссей

Стыдно становится за наш МИД! Вот к чему приводит практика, когда в элитный ВУЗ (МГИМО) принимают не за знания и проф.пригодносить, а по блату, отпрысков ВЛИЯТЕЛЬНЫХ родителей. А в результате эти выпускники уровня Ксюшади довели дело до того, что вокруг нас не пояс безопасности из бывших республик СССР, а, наоборот, пояс враждебности. Только Бацька и держится. Ну, самое простое: на нашей территории живут, работают, пересылают свой заработок на свою родину, пополняют бюджет СВОЕЙ страны и т.д. МИЛЛИОНЫ иностранных граждан. Экономика этих стран КРИТИЧЕСКИ зависит от этих гастарбайтеров. Но кто мне объяснит, ПОЧЕМУ эти мигры становятся рычагом давления НА АНС, а не наоборот. Ведь это мы должны через мигрантов давить туземные правительства и требовать лояльности от стран их исхода. Но вот по текущему положению дел ,как-то так выходит, что местные баи переиграли наш МИД. С чем нас всех и поздравляю!