Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Мигрантам продлили "летние каникулы" - чиновники снова пошли на поводу у "гостей". Кабанов сказал честно - стыдно

Мигрантам продлили "летние каникулы" - чиновники снова пошли на поводу у "гостей". Кабанов сказал честно - стыдно

Царьград Коллаж Царьград Складывается впечатление, что соблюдение законов обязательно только для коренных граждан.

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Комментарии
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Одиссей
Стыдно становится за наш МИД! Вот к чему приводит практика, когда в элитный ВУЗ (МГИМО) принимают не за знания и проф.пригодносить, а по блату, отпрысков ВЛИЯТЕЛЬНЫХ родителей. А в результате эти выпускники уровня Ксюшади довели дело до того, что вокруг нас не пояс безопасности из бывших республик СССР, а, наоборот, пояс враждебности. Только Бацька и держится.  Ну, самое простое: на нашей территории живут, работают, пересылают свой заработок на свою родину, пополняют бюджет СВОЕЙ страны и т.д. МИЛЛИОНЫ иностранных граждан. Экономика этих стран КРИТИЧЕСКИ зависит от этих гастарбайтеров. Но кто мне объяснит, ПОЧЕМУ эти мигры становятся рычагом давления НА АНС, а не наоборот. Ведь это мы должны через мигрантов давить туземные правительства и требовать лояльности от стран их исхода.  Но вот по текущему положению дел ,как-то так выходит, что местные баи переиграли наш МИД. С чем нас всех и поздравляю!
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10 час.
Alex Nемо
Я чёй то не понял. В Указе подписанном Президентом РФ был чётко указан срок исполнения - не позднее 30 апреля 2025 года. Насколько я помню указ президента по Конституции РФ может отменить или изменить только Конституционный суд. А отмена срока исполнения президентского указа это ничто иное как попытка государственного переворота! А за такое положены вполне реальные сроки!  То есть, все те кто принимал решение об этом незаконном &quot;продлении&quot;, по Конституции РФ являются мятежниками пытающимися совершить антикоституционный переворот! Имена известны. Где уголовные дела за измену России?
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4 час.
Игорь Кузнецов
Есть такое разъяснение: &quot;В целях урегулирования своего правового положения иностранные граждане либо их работодатели или заказчики работ (услуг)... подают в уполномоченный орган заявления, ходатайства и иные документы, необходимые для выдачи разрешительных документов&quot;. Всегда можно сослаться что в территориальном органе МВД не справились к сроку. Такое бывает, подождём ещё 3 месяца...
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1 час.
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