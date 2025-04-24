Царьград Коллаж Царьград Складывается впечатление, что соблюдение законов обязательно только для коренных граждан.
Мигрантам продлили "летние каникулы" - чиновники снова пошли на поводу у "гостей". Кабанов сказал честно - стыдно
Комментарии
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Одиссей
Стыдно становится за наш МИД! Вот к чему приводит практика, когда в элитный ВУЗ (МГИМО) принимают не за знания и проф.пригодносить, а по блату, отпрысков ВЛИЯТЕЛЬНЫХ родителей. А в результате эти выпускники уровня Ксюшади довели дело до того, что вокруг нас не пояс безопасности из бывших республик СССР, а, наоборот, пояс враждебности. Только Бацька и держится. Ну, самое простое: на нашей территории живут, работают, пересылают свой заработок на свою родину, пополняют бюджет СВОЕЙ страны и т.д. МИЛЛИОНЫ иностранных граждан. Экономика этих стран КРИТИЧЕСКИ зависит от этих гастарбайтеров. Но кто мне объяснит, ПОЧЕМУ эти мигры становятся рычагом давления НА АНС, а не наоборот. Ведь это мы должны через мигрантов давить туземные правительства и требовать лояльности от стран их исхода. Но вот по текущему положению дел ,как-то так выходит, что местные баи переиграли наш МИД. С чем нас всех и поздравляю!
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10 час.
Alex Nемо
Я чёй то не понял. В Указе подписанном Президентом РФ был чётко указан срок исполнения - не позднее 30 апреля 2025 года. Насколько я помню указ президента по Конституции РФ может отменить или изменить только Конституционный суд. А отмена срока исполнения президентского указа это ничто иное как попытка государственного переворота! А за такое положены вполне реальные сроки! То есть, все те кто принимал решение об этом незаконном "продлении", по Конституции РФ являются мятежниками пытающимися совершить антикоституционный переворот! Имена известны. Где уголовные дела за измену России?
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4 час.
Игорь Кузнецов
Есть такое разъяснение: "В целях урегулирования своего правового положения иностранные граждане либо их работодатели или заказчики работ (услуг)... подают в уполномоченный орган заявления, ходатайства и иные документы, необходимые для выдачи разрешительных документов". Всегда можно сослаться что в территориальном органе МВД не справились к сроку. Такое бывает, подождём ещё 3 месяца...
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1 час.
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