Два мощных пожара произошли за вечер в Калужской области

В Калужской области за один вечер, 15 февраля произошли два мощных пожара. Огнем уничтожены постройки в деревне Охотное Сухиничского района и селе Некрасово Тарусского района В Калужской области за один вечер, 15 февраля, произошли два мощных пожара.
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