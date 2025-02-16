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Калужские новости

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Два мощных пожара произошли за вечер в Калужской области

Два мощных пожара произошли за вечер в Калужской области

В Калужской области за один вечер, 15 февраля произошли два мощных пожара. Огнем уничтожены постройки в деревне Охотное Сухиничского района и селе Некрасово Тарусского района В Калужской области за один вечер, 15 февраля, произошли два мощных пожара.

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