DAO приобрела права на фотографию символа Dogecoin

Группа криптопользователей приобрела права на связанное с Dogecoin изображение сиба-ину. Децентрализованная автономная организация Own the Doge выкупила права на культовое изображение 18-летнего сиба-ину Кабосу у владельца пса.
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