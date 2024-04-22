Эксперты считают, что программы страхования жилья в регионах снизят расходы при ЧС. Количество и масштабы стихийных бедствий заметно выросли, что делает вопрос страхования жилья граждан от ЧС, проникновение которого в РФ не превышает 10%, особенно актуальным, указывают опрошенные ТАСС страховщики.