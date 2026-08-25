Усталость вместо триумфа: как сложилась жизнь Евгения Цыганова после ухода от семерых детей к Юлии Снигирь

Премьера масштабной экранизации «Мастера и Маргариты» стала одним из главных культурных событий года, а для Евгения Цыганова и Юлии Снигирь — редким поводом выйти на красную дорожку в статусе экранных и реальных супругов.
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