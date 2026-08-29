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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ловчев о пенальти «Зенита»: «50 на 50, но все-таки назначен по делу – Кондаков бил по мячу, а Нетфуллин – нет»

Экс-защитник сборной СССР Евгений Ловчев считает, что у судьи были основания назначить пенальти в ворота « Факела » в игре против « Зенита » (0:1), с которого форвард Александр Соболев забил победный мяч.

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