Рагнарёк, или сага о судьбе богов

Мифы, легенды и сказания древности почти всегда являются для нас сказочными вымышленными историями. Но есть ли в них доля правды? Неужели они являются полным вымыслом, или все же в них есть забытые и полузабытые свидетельства давно минувших эпох? Возможно, в них описывались реальные события, которые со временем обросли сказочными чудесными подробностями, как это обычно происходит во время многочисленных пересказов и приукрашиваний историй.