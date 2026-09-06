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Царьград

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Новое в деле Усольцевых: по делу допрошено более 120 человек

Новое в деле Усольцевых: по делу допрошено более 120 человек

Кутурчинское Белогорье хранит тайну пропавшей семьи, поиски буксуют. Расследование исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обрастает новыми деталями, однако главный вопрос — что случилось с людьми — пока остается без ответа.

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