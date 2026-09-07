Торговые склады в Киеве уничтожены на 97% после серии ударов

Что происходит со складской логистикой в Киеве после серии ударов? Какие сети уже потеряли склады и как это повлияло на полки? Почему мука и гречка исчезли из супермаркетов, но есть на рынках? И какие продукты подорожают из-за роста стоимости логистики? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.