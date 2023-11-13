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«Это уже далеко не просто протест против действий Израиля», — телеканал Welt об антисемитских инцидентах в американских университетах

«Это уже далеко не просто протест против действий Израиля», — телеканал Welt об антисемитских инцидентах в американских университетах

Администрация Джо Байдена серьёзно обеспокоена ситуаций с антиизраильскими и антиеврейскими выступлениями в университетах США.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
И что удивляться веками еврейцев пинают по всему миру.. Значит есть за что. А в Пиндосии еврейцев ещё в 60е дрючили  на равне с неграми. В мире всё циклично так что пришло время еврейцам огребать по полной за свои подлости. Не зря же они богом  избранные  на роль козлов отпущения. Даже морды у них с ихними бородами и пейсами на козлячьи похожи у божьих избранников.
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18 час.
Meerflieger
&quot;...Для нас, если отрицаются страдания евреев или прославляется жестокость по отношению к евреям, то это антисемитизм...&quot;(с)     А если сейчас отрицаются страдания палестинцев и прославляется жестокость евреев - что это? Вы просрали свой Холокост, евреи... Теперь на каждую попытку вякнуть о нём, будете получать в хлебало Газой...
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17 час.

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