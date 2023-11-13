«Это уже далеко не просто протест против действий Израиля», — телеканал Welt об антисемитских инцидентах в американских университетах

Александр Ткаченко

И что удивляться веками еврейцев пинают по всему миру.. Значит есть за что. А в Пиндосии еврейцев ещё в 60е дрючили на равне с неграми. В мире всё циклично так что пришло время еврейцам огребать по полной за свои подлости. Не зря же они богом избранные на роль козлов отпущения. Даже морды у них с ихними бородами и пейсами на козлячьи похожи у божьих избранников.